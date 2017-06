O BNG sobre o proceso catalán: “Galiza non pode ficar ausente no novo escenario político”

A Executiva Nacional do BNG acordou facer público este xoves un comunicado de apoio á consulta vinculante que o Goberno catalán vén de convocar. No texto, a fronte nacionalista galega expresa a súa posición ante este novo escenario que se abre no Estado e no que, din, "Galiza non pode ficar ausente".

Manifestación a favor da independencia en Cataluña.

O BNG considera "un principio fundamental e imprescindíbel" a consulta ao pobo nunha sociedade democrática, así como "un dereito clave para todas as nacións do mundo" a posibilidade da autodeterminación.

A fronte tamén lamenta a oposición do Goberno español a esta consulta e a "escalada represiva" que, segundo o BNG, se está a producir co enxuizamento de diversos cargos políticos cataláns.

Neste contexto, o BNG considera que "se abre un novo escenario político no Estado no que Galiza non pode estar ausente", xa que "o modelo do Estado das autonomías é un modelo fracaso e debemos dar pasos firmes para superalo, abrindo unha nova etapa que nos dote dun novo marco que permita mellorar a vida dos galegos e das galegas e progresar como pobo".

COMUNICADO DO BNG



Ante o anuncio do presidente da Generalitat de Catalunya, da convocatoria dunha consulta vinculante para o vindeiro 1 de outubro, o Bloque Nacionalista Galego quere manifestar: