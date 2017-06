A presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, chamou "home cavernícola" ao portavoz do PP no Congreso, Rafael Hernando, polas súas palabras o pasado mércores sobre a súa homóloga en Podemos, Irene Montero, durante o debate da moción de censura contra Mariano Rajoy.

Silva realizou estas declaracións durante a inauguración no Castelo de Soutomaior das xornadas sobre violencia de xénero 'Con orgullo e sen complexos', promovidas pola Escola de Igualdade María Vinyals.

"Onte mesmo (mércores) no Congreso, onde residen a soberanía popular e os dereitos de todas as persoas, tivemos que ver como un home cavernícola subía ao estrado e facía comentarios machistas contra a portavoz de Podemos, Irene Montero", expresou a presidenta pontevedresa en referencia á criticada intervención de Hernando, na que fixo alusión á súa relación co líder do partido morado, Pablo Iglesias.

Así, Silva lamentou que "aínda hoxe é necesario explicar que a violencia contra as mulleres non é unha cuestión doméstica ou familiar", senón que está "totalmente incrustada nun sistema patriarcal" no que "os ataques" se revestiron "de modernidade" pero "seguen sendo os mesmos de sempre".

A continuación, realizou un chamamento a "transmitir e educar" á sociedade para "poder cambiar as mentalidades que modifiquen tamén as formas nas que se afrontan as violencias machistas".

Por iso, emprazou a dar "un paso cualitativo" na loita contra as violencias machistas "a través da protesta masiva de todas as persoas, homes e mulleres" que deben saír á rúa "de forma habitual" cando se produce un episodio deste tipo.

"As mulleres queremos ocupar todos os espazos, dirixir, que se nos respecte, ter capacidade para construír o mundo e ademais temos unha enorme enerxía que temos que pór cada día en marcha para que non se nos negue aquilo para o que temos dereito", aseverou Silva.