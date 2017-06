O PSdeG reprocha á Consellería de Sanidade que cando chega a época estival opte por "pagar menos" no canto de "planificar eficazmente" os recursos materiais e de persoal, polo que insiste en preguntar "cantas camas estarán sen uso habitual" durante o verán nos hospitais do Sergas.

O deputado socialista Julio Torrado. | Fonte: Europa Press

Así o manifestou en rolda de prensa o deputado socialista Julio Torrado, quen presentou unha interpelación ao conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, que levarán ao Parlamento de Galicia sobre a planificación do Sergas coa chegada do verán.

"O Sergas tende a planificar á baixa a asistencia sanitaria considerando menor nivel cuantitativo do servizo, o que se mostra en termos de camas dispoñibles e en número de traballadores nos centros sanitarios, especialmente nos hospitais", segundo esgrimen os socialistas na súa iniciativa parlamentaria.

Neste sentido, Torrado apuntou que Galicia se atopa entre as comunidades co cociente "máis baixa" de España de persoal por paciente. Por iso, considerou que a sanidade galega atópase en "unha situación límite".

Deste xeito, o parlamentario socialista reivindicou unha planificación "máis eficiente" fronte á Xunta, á que reprochou que opte polo "máis barato, case coma se fóra de mercadillo".

"A sanidade é un investimento, non un gasto", subliñou Torrado, á vez que considerou que non se debe calcular "con calculadora os recursos que se pon". Por iso, sostivo que o sistema sanitario galego "non está preparado para ese nivel de redución de recursos" nos meses de verán.

"EXISTEN PROFESIONAIS"

Torrado, preguntado sobre a falta de persoal sanitario, recalcou que "se xeras inestabilidade os profesionais vanse". Así, reivindicou "un mínimo de estabilidade e seguridade" laboral.

"Existen profesionais", afirmou o deputado socialista, quen considerou que en "termos absolutos" é o Hospital Álvaro Cunqueiro (HAC) de Vigo "o que vexa máis camas pechadas" na época estival este ano.

Por todo iso, considerou que a xestión sanitaria "está en dúbida". Ao fío diso, referiuse a as listas de espera que supoñen, ao seu xuízo, "un problema grave" con elevadas esperas nalgunhas especialidades. En concreto, apuntou os 390 días de demora para cirurxía vascular en Vigo.

"Hai xente que espera aínda máis", lamentou Julio Torrado, para concluír que as demoras "son inaceptables" e reivindicar unha "política de persoal decente".

CAMAS

Na súa iniciativa parlamentaria o PSdeG concreta que a rede de hospitais de Galicia "ten algo máis de 7.000 camas en total" e "habitualmente os centros hospitalarios perden o uso de máis de mil camas entre xuño e setembro". "Profesionais do sistema sanitario estimaron en 1.200 as que foron pechadas no ano 2016", engade.

Tamén concreta que "a cantidade de persoal traballando no sergas chegada a época do verán é notoriamente menor que no resto do ano".

O PSdeG considera que "no verán" as porcentaxes de contratación temporal elévanse "polas substitucións" pero "non son cubertas todas as necesidades". Por todo iso, considera que a época estival "supón unha época de debilidade para o sistema sanitario público de Galicia".