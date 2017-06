O PSOE esixiu ao Banco Santander que manteña un "compromiso social" con Galicia tras a compra do Popular, á vez que insta á Xunta a que "faga todo o posible" para amortecer as consecuencias que esta venda pode ter para o emprego na comunidade galega.

O deputado do PSdeG Juan Díaz Villoslada | Fonte: Europa Press

En rolda de prensa, o deputado autonómico do PSdeG Juan Díaz Villoslada e o presidente da xestora local, Florencio Cardador, abordaron as "preocupacións" que ten o partido en relación á venda do Popular.

Tras este último proceso, os socialistas consideran que en Galicia se está levando a cabo un "proceso excesivo de concentración financeira", e é que --segundo destacou Villoslada-- "dúas entidades financeiras quedarán co tres cuartas partes dos servizos financeiros".

Outro dos aspectos no que inciden os socialistas é o do emprego. Apuntan que só nos servizos centrais da Coruña hai uns 300 empregados, polo que se preguntan que vai suceder con todo ese "emprego altamente cualificado".

MANTER A CALIDADE

Por iso, e ante esta situación de incerteza, o PSOE pide ao Banco Santander que manteña un "compromiso social" con Galicia, tras comprar un banco "con moito arraigamento" na comunidade galega.

Ademais, esixen "compromiso" ao Goberno galego, e que este "faga todo o posible" para amortecer as consecuencias que poida ter a venda do Banco Popular.

Villoslada asegurou que, máis aló de márcaa Banco Pastor en Galicia, "o máis importante é manter a capacidade de servizos financeiros". "A marca é importante pero sobre todo que o vehículo desta marca non perda calidade", subliñou.