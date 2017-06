Evacuado un operario tras precipitarse dun tellado nunha obra no Saviñao (Lugo)

Un traballador resultou ferido na mañá deste xoves nun accidente laboral rexistrado no municipio do Saviñao (Lugo) despois de caer do tellado dunha obra.

Segundo informou o 112 Galicia, o sinistro tivo lugar sobre as 10,45 horas deste xoves nunha propiedade de Córneas, na parroquia de Vilaesteva.

O servizo de emerxencias tivo coñecemento do accidente laboral a través dun aviso de Urxencias Sanitarias. De feito, os efectivos sanitarios indicaron que desprazaban ata o punto o helicóptero medicalizado con base en Ourense e unha ambulancia asistencial, xunto cun médico da zona.

O persoal do Centro de Atención ás Emerxencias do 112 deu conta dos feitos á Guardia Civil. Fontes do 061 explicaron a Europa Press que finalmente o helicóptero medicalizado non puido chegar á zona por problemas de meteoroloxía.

Por iso, finalmente o operario, J.M.M.R., de 53 anos de idade, foi levado ao Hospital de Monforte en ambulancia, segundo confirmaron fontes sanitarias.