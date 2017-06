Ferida unha persoa atropelada e outra ao caer dunha moto en Sanxenxo (Pontevedra)

Dúas persoas resultaron feridas este xoves en senllos accidentes de tráfico rexistrados en Sanxenxo (Pontevedra), unha delas debido a un atropelo e outra a unha caída de moto.

Segundo informou o 112 Galicia, na zona de Mariñán unha persoa resultou ferida tras ser atropelada por un vehículo. A vítima foi trasladada polos efectivos sanitarios a un centro hospitalario.

Precisamente, Urxencias Sanitarias alertou do ocorrido ao 112 Galicia ás 10,00 horas deste xoves. Pola súa banda, o persoal do Centro de Atención ás Emerxencias informou os Bombeiros do Salnés, ao Servizo Municipal de Emerxencias de Sanxenxo e á Guardia Civil de Tráfico.

Uns minutos antes, sobre as 9,30 horas, pero na zona de Portonovo, unha persoa resultou ferida tras caer da moto na que circulaba na estrada da Lanzada.

O 112 Galicia recibiu un aviso de Urxencias Sanitarias ás 9,30 horas, tras o que informou os Bombeiros do Salnés, ao Servizo Municipal de Emerxencias de Sanxenxo, á Policía Local e á Guardia Civil de Tráfico.