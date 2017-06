A Confederación Española de Policía (CEP) pediu á Dirección Xeral deste Corpo que nomee membro honorífico a Ignacio Echeverría, o español que faleceu no atentado de Londres, como mostra de recoñecemento ao seu "valor cívico en momentos de pánico". A iniciativa require dunha orde ministerial de Interior para ser aprobada.

Este sindicato lembra as últimas revelacións sobre a morte de Echeverría, que foi apuñalado por detrás por un dos terroristas autores do atentado nas inmediacións da Ponte de Londres. Segundo a familia, Ignacio detívose para axudar aos policías londinienses que se enfrontaron aos atacantes.

A CEP sinala que desde 1982 un total de 22 persoas obtiveron a distinción de membro honorario da Policía Nacional, 13 coa categoría de comisario e dez coa de comisario principal.

"En máis dunha ocasión estes nomeamentos xeraron polémica, ao non estar claro que o beneficiado por leste acreditase os méritos necesarios para ostentar unha honra desta natureza. Pero no que a Ignacio Echeverría refírese, esta proposta honorífica a título póstumo estamos seguros conta co apoio de todos os compañeiros ao encarnar valores netamente policiais", asegura CEP nun comunicado.

O sindicato enviou este mércores unha carta ao director xeral da Policía, Germán López, para que á súa vez solicite a concesión desta distinción "xusta e necesaria" ao ministro do Interior, Juan Ignacio Zoido. O Goberno xa concedeu a título póstumo a Cruz do Mérito Civil a Ignacio Echeverría, en recoñecemento ao seu "heroísmo".