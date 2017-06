TURISMO.- O chef Iñaki Bretal leva a China a cultura de tapa de Galicia

O chef Iñaki Bretal ofreceu un 'showcooking' na cidade chinesa de Cantón con motivo do Día Mundial da Tapa no que os produtos galegos foron os protagonistas, segundo informou o Executivo autonómico.

Nava Castro e Iñaki Bretal en China | Fonte: Europa Press

A cidade de Cantón foi a segunda parada da viaxe institucional no país asiático da comitiva de Turismo de Galicia, liderada pola súa directora, Nava Castro, quen participou este mércores na exhibición de Bretal, cociñeiro do restaurante pontevedrés O Eirado da Leña e membro do Grupo Nove.

O Día Mundial da Tapa --que se celebra o terceiro xoves de xuño-- congregou en Cantón a representantes de máis de 20 países, que ofreceron os sabores da súa gastronomía.

No caso de Galicia, Bretal ofreceu a cultura de tapa do país a través dunha combinación dos produtos do mar e da terra e a cociña pausada, todo iso xunto a un amplo abanico de viños do cinco denominacións de orixe.

Iñaki Bretal, quen "defende unha cociña baseada no produto sen esquecer nunca as raíces e a contorna no que se atopa", promocionou Galicia como un destino turístico que, máis aló de paisaxes, conta cun gran atractivo na súa gastronomía.

'DE TAPAS POR GALICIA'

Por outra banda, o 4 de xullo terá lugar na Cidade da Cultura de Santiago o 'II Gala Show Cooking De Tapas por Galicia', na que profesionais do sete cidades galegas prepararán as súas propostas ante espectadores e un xurado.

A cita, na que se entregarán os premios ao mellor cociñeiro e o Especial do Público, busca a desestacionalización da oferta turística e facer das urbes galegas un destino atractivo, especialmente entre os visitantes chineses, un dos principais países de orixe.