A Xunta crea unha rede de reservas da biosfera para captar fondos europeos

Galicia conta con seis reservas da biosfera, un espazo protexido que a Xunta quere poñer en valor coa creación da rede de reservas da biosfera cuxo principal obxectivo será coordinar estes entes para captar máis fondos e impulsar o turismo.

Reserva da biosfera do río Eo | Fonte: Salvemos Cabana

Así o anunciou este xoves o vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, na rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta na que indicou que o principal obxectivo desta nova rede é que se poida combinar a conservación destas áreas co seu desenvolvemento económico. Actualmente, Galicia conta con seis destes espazos protexidos; Área de Allariz, As Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, Gerês-Xurés (compartida con Portugal), Os Ancares Lucenses e Montes de Cervantes, Navia e Becerreá, Río Eo, Oscos e Terras de Burón e Terras do Miño.

En total son 80.000 hectáreas que, para a Xunta, son unha fonte de “desenvolvemento económico e turístico”. Por iso, a nova rede terá como finalidade procurar financiamento conxunto a nivel europeo, potenciar os productos das zonas onde se atopan estas reservas e xerar ofertas turísticas conxuntas. “Non ten sentido non conectar en rede estes espazos cando hai moita potencialidade neles”, indicou.

Case 500 áreas protexidas no mundo

As reservas da biosfera son zonas con ecosistemas terrestres ou costeiros (mariños), ou unha combinación dos mesmos, recoñecidas no plano internacional como tales no marco do Programa sobre o Home e a Biosfera da UNESCO. A Rede Mundial de Reservas da Biosfera ten 482 zonas protexicas en 102 países.

Reserva da Biosfera As Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo

Con esta designación, a UNESCO pretende que se leve a cabo unha demarcación, xestión e conservación destes ecosistemas e da súa biodiversidade. Nunha reserva da biosfera débese incluír unha área central protexida, unha área tampón na que se prohiben actividades non relacionadas coa súa conservación e unha zona de transición na que só se permiten actividades aprobadas. Isto faise co obxectivo de manter un desenvolvemento sustentábel dos recursos naturais e as comunidades humanas que habitan nelas. Este esforzo require investigación, seguimento, educación e preparación.