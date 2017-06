A Xunta estuda asumir as ordes de execución por motivos estéticos en inmobles de concellos pequenos

A Xunta estuda a posibilidade de que a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio encárguese das ordes de execución que obriguen aos propietarios dos bens inmobles a mantelos en condicións adecuadas de seguridade, salubridade e estéticas.

Xornadas de Disciplina Urbanística en Santiago | Fonte: Europa Press

Así o avanzou este xoves a titular deste departamento, Beatriz Mato, quen indicou que a Axencia de Protección dá Legalidade Urbanística está a analizar asumir estas funcións nos concellos galegos de menos de 5.000 habitantes, competencia que na actualidade asumen os municipios.

Deste xeito, Mato incidiu que a Lei do Solo establece que os concellos ditarán ordes de execución "que obriguen aos propietarios de bens inmobles a mantelas en condicións de seguridade, salubridade, accesibilidade universal e ornato legalmente exigibiles".

Así mesmo, esta normativa tamén obriga a que as construcións deben "presentar todos os seus departamentos exteriores e cubertas totalmente terminados".

DEMANDA DOS CONCELLOS

Así as cousas, a titular de Ordenación do Territorio incidiu en que a posibilidade de que a Xunta asuma estas funcións responde a unha petición trasladada desde as autoridades locais, que, segundo Mato, "non teñen capacidade para asumir esta competencia".

Por iso, a asunción desta función pola Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) responde á intención da Xunta de "incrementar" a colaboración cos municipios adheridos, así como tratar de sumar a novos concellos.

Así, un total de 66 municipios forman parte desta axencia, que suman unha superficie de máis de 5.000 quilómetros, o que abarca un 17% da superficie total de Galicia no que vive o 12% da poboación total.