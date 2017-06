O expresidente de Banco Popular Emilio Saracho afirmou que os accionistas da entidade, que viron evaporarse todo o seu investimento tras a resolución do banco e a súa posterior adquisición polo Santander polo simbólico prezo dun euro, "están no seu dereito" de presentar accións legais contra o consello de administración que el presidía ou contra os xestores que lles precederon.

Emilio Saracho | Fonte: Europa Press

Saracho, que en calidade de conselleiro de IAG asistiu á xunta de accionistas que o grupo aéreo froito da fusión de British Airways e Iberia celebra en Madrid, manifestou, a preguntas dos xornalistas, que os accionistas "están no seu dereito" de presentar as reclamacións legais que estimen oportunas tras perder todo o seu investimento no banco.

Preguntado por se se podería evitar a resolución da entidade ditada polo BCE e a Xunta Única de Resolución, que derivou na amortización total de todas as accións e débeda híbrida, e a súa posterior venda por un euro ao Banco Santander, Saracho limitouse a afirmar: "tenteino".

Doutra banda, Saracho non quixo entrar a valorar as declaracións do seu predecesor no cargo, Ángel Ron, nas que cuestiona a estratexia levada a cabo polo exdirectivo de JP Morgan nos últimos meses da entidade, que desembocou na súa resolución.

Aínda que breves e obtidas grazas á persistencia de informadores asistentes á xunta de IAG, trátase das primeiras declaracións públicas de Emilio Saracho tras a resolución e venda de Popular.