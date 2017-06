A axencia de cualificación S&P Global, tradicionalmente coñecida como Standard & Poor's, considera que a Banco Popular non dispuña de "grandes alternativas" para solucionar os problemas de capital que finalmente acabaron provocando a resolución da entidade e a súa posterior venda a Banco Santander.

Sucursal do Banco Popular | Fonte: Europa Press

Así o sinalou a directora de servizos financeiros da axencia de cualificación, Elena Iparraguirre, nun encontro informativo onde explicou que as limitacións de Popular para xerar capital deterioraron a confianza de clientes e investidores provocando a fuga de depósitos que finalmente desencadeou a intervención dos mecanismos de resolución.

Segundo Iparraguirre, o cociente de capital CET1 'fully loaded' de Banco Popular, que se situou no 7,33% a peche do primeiro trimestre, era "moi débil" e non cumpría cos requisitos regulatorios, polo que a entidade ía ter que xerar un nivel "moi significativo" de capital para o que non tiña "capacidade".

"A pesar de que os seus cocientes 'phase in' estaban ben, as 'fully loaded' estaban por baixo dos requisitos, a entidade ía ter que xerar un nivel moi significativo de capital e non tiña capacidade, internamente non era posible", aseverou a analista de S&P.

"As opcións de fortalecer o capital a través de emisións eran moi pequenas, esa era a debilidade real de Popular", incidiu Iparraguirre, que subliña que esta situación debilitou a confianza dos investidores ata o punto no que se produciron os problemas de liquidez que supuxeron a inviabilidade do banco.

ÉXITO NO PROCESO DE RESOLUCIÓN

No entanto, a visión da calificadora de crédito respecto ao proceso de resolución é "positiva" e considera que foi un "éxito" en canto á rapidez na que se executou, sen contaxiar ao conxunto do sistema financeiro.

Nesta liña, Jesús Martínez, director executivo de S&P enxalzou a rapidez das autoridades españolas e comunitarias no primeiro caso de recapitalización interna ou bail-in efectuado en Europa.

"O proceso de adaptación aos novos mecanismos de resolución vai levar bastantes anos, pero xa tivemos un caso que foi un éxito en canto á rapidez coa que se levou a cabo", asegurou o analista de S&P.

A este respecto, Iparraguirre incidiu en que resolver a situación de Banco Popular sen que se debilitou a posición de Banco Santander, nin crear un efecto contaxio no sistema financeiro, é un aspecto "positivo" desde o punto de vista do sector, aínda que matiza que era un caso "fácil", posto que se trataba dun caso concreto onde xa se contactou con posibles compradores, e non dunha situación estrutural do sistema.

IMPACTO EN SANTANDER

S&P, que rebaixou recentemente a perspectiva do rating de 'A-' de Santander ao considerar que o proceso de integración atrasa futuras revisións á alza da cualificación, estima, no entanto, que a adquisición de Banco Popular é "positiva" para a entidade presidida por Ana Botín desde unha perspectiva empresarial.

Neste sentido cre que fortalecerá a posición do banco como líder en España e, particularmente, no negocio de pemes, onde alcanzará o liderado do mercado cunha cota do 25%. Ademais, cre que reforzará a capacidade do banco para fixar prezos.

En relación coa ampliación de capital en 7.000 millóns de euros, S&P tamén considera que é "positiva" ao permitir que o impacto da operación sobre o capital axustado ao risco sexa "moderado".

Por último, en relación cos riscos de execución, Iparraguirre cre que Santander xa adquiriu moitas entidades e ten experiencia neste tipo de operacións, o que "mitiga" os riscos derivados do proceso de integración.