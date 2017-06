O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, ironizou este xoves con que "o resumo" que fai o alcalde de Santiago, Martiño Noriega, dos disturbios que se produciron durante as protestas en contra do desaloxo dun local okupado sexa que o delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, "rompeu os seus deberes institucionais".

"Ten graza", apostilou Rueda, ao ser preguntado na comparecencia posterior ao Consello da Xunta --que presidiu en ausencia do xefe do Executivo autonómico, de viaxe oficial en China-- sobre as críticas do rexedor á ausencia de comunicación en relación coas actuacións policiais.

Dito isto, o 'número dous' do Goberno galego apoiou a Santiago Villanueva, quen "está a facer o que ten que facer: defender ás forzas e corpos de seguridade do Estado", que traballan para "defender a legalidade, os dereitos e a convivencia pacífica da inmensa maioría da xente".

De feito, ao seu entender, Noriega debería "rectificar", posto que "calquera representante político" ten que "recoñecer" a importancia de que se "garanta a convivencia e o ordenamento xurídico". "Tenta facer ver que a culpa é dos demais e non súa, e cada vez a lea no que se está metendo é maior", subliñou.