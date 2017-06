Tribunais.- Suspendido o xuízo contra o acusado de vender dúas veces un piso en Poio ao non presentarse o seu avogado

A Sección Cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra aprazou para o próximo 13 de xullo o xuízo que estaba sinalado para este xoves contra o administrador dunha empresa pontevedresa, R. C. P., acusado dun delito de estafa por, supostamente, vender dúas veces o mesmo piso situado en Poio. O motivo da suspensión da vista foi a incomparecencia do avogado do acusado.

A sesión arrincou cunha hora de atraso, xa que o propio acusado tampouco se presentou ante o Tribunal, polo que foi requirido para que acudise á Sala. Cando chegou, fíxoo acompañado dunha avogada que non era a titular. O letrado da acusación particular, Sergio Amadeo, entende que existiu "mala fe" por parte da defensa.

Segundo o escrito do fiscal, en decembro de 2006 o promotor inmobiliario vendeu un piso con praza de garaxe e trasteiro por 144.242 euros. O comprador chegoulle a realizar tres entregas de 6.240 euros, 6.000 euros e 60.000 euros, pero non puido completar a compra, ao falecer o 8 de novembro de 2007. A Fiscalía sostén que o acusado vendeu novamente o inmoble a unha terceira persoa sen resolver a venda anterior, nin restituído as cantidades recibidas.

Para a Fiscalía, os feitos son constitutivos dun delito de estafa polo que pide tres anos de prisión para o acusado e que indemnice en 72.420 euros aos herdeiros do primeiro comprador. A acusación particular eleva a petición de condena a 9 anos.