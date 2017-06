O Porto de Vigo vive unha nova xornada sen actividade e prevé complicacións por acumulación de barcos este venres

O Porto de Vigo viviu este xoves unha nova xornada de folga no servizo da estiba, na que non houbo actividade de carga e descarga de barcos, e que se desenvolveu sen incidentes a pesar das protestas dos traballadores.

Protesta De Estibadores En Vigo. | Fonte: Europa Press

Así o confirmou a directora da Autoridade Portuaria, Beatriz Colunga, quen explicou que os estibadores se manifestaron nos peiraos de Guixar e Bouzas, e fronte á sede do Porto na Praza dá Estrela de forma "pacífica".

Este xoves non houbo ningunha escala de barcos e, a pesar de que Termavi solicitou seis estibadores, o traballo non se puido facer porque houbo un cento por cento de seguimento na folga.

Por outra banda, Colunga explicou que, debido a que algunhas navieras atrasaron as escalas, a xornada do venres prevese "complicada", xa que se esperan "5 ou 6 barcos en Bouzas" e "2 ou 3 en Guixar". Como exemplo, sinalou que cada buque de coches necesita entre 30 e 50 estibadores, para mover uns 9.000 vehículos, polo que "non dará tempo" e habería que desprazar traballo ao fin de semana.

CONCENTRACIÓN DE ESTIBADORES

Mentres, os estibadores do Porto de Vigo concentráronse novamente ante a sede da SAGEP este xoves, exhibindo unha pancarta alusiva á folga e coreando consignas como: "O Porto é de Vigo e non dos chineses" ou "Son dereitos e non privilexios".

O presidente do comité de empresa, Manuel Río, expresou a súa esperanza de que a patronal acorde este venres aceptar as pretensións dos traballadores e póidanse desconvocar os paros que aínda están convocados para os próximos días.

Así mesmo, foi moi crítico co presidente do Porto de Vigo, Enrique López, por cuestionar as súas reivindicacións laborais, e lembrou que "este señor leva tempo incendiando todo". "Só el ten garantido o seu posto de traballo. Está xubilado, cobra unha pensión e cobra tamén do Porto", denunciou.