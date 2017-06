Cuatro de los cinco ediles del BNG dejan el grupo municipal en Monforte

Catro do cinco edís do Bloque Nacionalista Galego de Monforte de Lemos (Lugo) deixaron o grupo municipal por "diferenzas" coa postura defendida por Consello Local da formación nacionalista neste municipio.

En concreto, na mañá deste xoves pediron a baixa da militancia no BNG a que foi candidata á Alcaldía nas últimas eleccións municipais, Pilar López; o número dous da lista, Alicia Cadarso; así como o número tres, María Xosé Vega. Pola súa banda, aínda que concorreu como independente, tamén sae do grupo municipal o número cinco, Víctor López.

O principal punto de fricción entre os nacionalistas de Monforte está relacionado con reforma do Hotel Comercio e o seu uso como sede do Consorcio de Turismo, así como de albergue do Camiño de Inverno. Así, mentres o Consello Local non comparte participar nunha protesta contra esta actuación, a que era portavoz no Consistorio así como o tres edís saíntes si apoian a convocatoria.

Precisamente, en declaracións a Europa Press, Pilar López asegurou que "entrou en política" e "formou parte dun grupo municipal" con "a cidade e o respecto dos cidadáns" como "principais obxectivos", "independentemente da cor política que cada un represente".

Con todo, considerou que estes principios "non son os que comparte" actualmente o BNG neste municipio. "Eu non coincido con eles nesta posición e non podo estar aí", manifestou.

Ademais, preguntada sobre se tanto ela como as outras tres persoas que abandonan o grupo deixarán a súa acta de edís, Pilar López explicou que "aínda non tomou esa decisión". "É un tema moi importante e temos que pensalo. Merece unha meditación seria e responsable para tomar unha decisión nos próximos días", apuntou.

REACCIÓN DO RESPONSABLE LOCAL

Pola súa banda, preguntado sobre a marcha deste catro edís, o responsable local do BNG e tamén concelleiro na corporación municipal, Emilio Sánchez, asegurou que "aínda non ten noticia algunha" sobre a decisión tomada polos seus compañeiros.

A pesar diso, recoñeceu que houbo diferenzas sobre a participación ou non do Bloque nunha manifestación en protesta pola rehabilitación deste hotel. Segundo indicou, "o Consello Local" do BNG non comparte participar nesta protesta na que si estarán os outros grupos da oposición, Esperta Monforte e o Partido Popular.

"Non compartimos participar nunha protesta con estes sectores", manifestou Emilio Sánchez, que sinalou que a postura das edís saíntes do grupo si era secundar esta marcha.