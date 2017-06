Traballadores en folga do 112 protagonizan unha protesta en coche ao redor da Xunta en San Caetano

Traballadores en folga do servizo de atención ás emerxencias 112 protagonizaron este xoves unha protesta en coche ao redor do complexo administrativo da Xunta en San Caetano.

Protesta de traballadores do 112 | Fonte: Europa Press

Unha ducia de automóbiles, aproximadamente, circularon ao redor deste complexo, con adhesivos reclamando unha solución para o conflito do 112, onde xa van dous meses de folga indefinida.

Tamén portaron imaxes como a de Alfonso Rueda, vicepresidente da Xunta e conselleiro de Presidencia, de quen dependen as emerxencias na comunidade autónoma.

Estes traballadores fixeron soar o claxon durante a súa mobilización, nunha xornada previa a que lles reciba o director xeral de Emerxencias, Luís Menor. Tamén entoaron cánticos como 'Feijóo, escoita, o 112 está en loita'.

A marcha en coche coincidiu coa comparecencia de Alfonso Rueda, ao termo do Consello da Xunta, tendo en conta que o presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, atópase de viaxe en China.

O obxectivo, segundo destacou a CIG nun comunicado, foi "visibilizar a súa problemática e reclamar da Xunta unha inmediata solución tanto aos problemas laborais e salariais derivados do traslado do servizo á Estrada, como do mal funcionamento da nova plataforma informática".

DENUNCIA EN EUROPA

De feito, este mércores, o comité anunciou xunto á representante do BNG en Bruxelas, Ana Miranda, a presentación dunha denuncia no Parlamento Europeo por suposto "gasto neglixente" de fondos europeos na devandita plataforma.

A través dun comunicado, fontes de Vicepresidencia negaron que se incumpra normativa europea algunha, e aseguraron que o funcionamento é "totalmente normal" tras pasar as correspondentes auditorías.