Xunta destaca o aumento de alumnos de portugués e a colaboración cultural como avances de achegamento á lusofonía

O aumento de alumnos de portugués, a formación de profesorado e de persoal da administración ou as iniciativas de coprodución audiovisual e do Centro Dramático Galego con Portugal, son algunhas das accións destacadas pola Xunta respecto dos avances no desenvolvemento e implantación da chamada 'Lei Paz Andrade' para promover os vínculos coa lusofonía.

O secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, compareceu este xoves en comisión parlamentaria, a petición propia, para dar conta das accións emprendidas para reforzar os lazos coa lusofonía ao amparo desta normativa.

Sobre todo, García destacou os pasos rexistrados no ámbito educativo, cun 23% de incremento de alumnos en secundaria e bacharelato (un total de 2.149) respecto ao curso pasado e nove seccións bilingües, nas que se imparten materias non lingüísticas como matemáticas, plástica ou sistemas operativos en rede, entre outras.

En suma son 65 os centros que acollen este tipo de ensinos, un montante que "non é aínda demasiado numeroso", como recoñece o responsable autonómico, pero que García achaca á necesidade de "darlle tempo" á norma para desenvolverse.

Tamén aumentan os 'auxiliares de conversa' e a presenza deste idioma nas escolas oficiais de idiomas, incrementándose a matrícula ata alcanzar os 1.129 alumnos en 78 grupos.

Política Lingüística reivindica, así mesmo, a colaboración co Instituto Camões de formación en lingua e cultura portuguesa do que se benefician 10 centros ou un programa piloto para levar estes ensinos a centros de primaria.

FORMACIÓN E COPRODUCIÓNS

En formación de profesorado, García destacou os programas de inmersión lingüística con estancias en Lisboa e O Porto ou o Programa Importa, que ofrece formación a través do TIC

Ademais, a Escola Galega de Administración Pública (EGAP) imparte cursos de catro niveles para traballadores da administración destinados á capacitación en portugués para o desenvolvemento diario da súa tarefa, cunha previsión de incrementar en 50 as prazas para o próximo curso lectivo.

Valentín García referiuse, á súa vez, ás colaboracións co país luso en materia cultural e no ámbito audiovisual.

Así, destacou as coproducións do Centro Dramático Galego con organizacións homólogas de Portugal, nas que os actores "falan indistintamente galego e portugués".

Doutra banda, impulsouse a "primeira coprodución" entre a CRTVG e a Radio Televisión Portuguesa a través da serie 'Vidago Palace', que chegou a emitirse en Galicia en versión orixinal e que representou "un avance importante".

Finalmente, incidiu na "presenza" da CRTVG nos servizos informativos de O Porto, cunha delegación para informar desta cidade, ou a inclusión das portadas dos xornais lusos nos programas de mañá da Televisión de Galicia.

"LENTITUDE" DE APLICACIÓN

Os grupos da oposición, con todo, coincidiron en sinalar a "lentitude" de implantación e desenvolvemento das iniciativas de achegamento á lusofonía en comparación con outros territorios.

Olalla Rodil, do BNG, sinalou a "carencia" dun orzamento específico de desenvolvemento da norma ou a "falta" dunha oferta pública de emprego para "profesorado específico" en lingua portuguesa, que "deposita a responsabilidade" de impartición "en certo voluntarismo" por parte dos docentes.

Por iso, a falta de "listaxes específicas" ou dunha normativa que regule o departamento de portugués nos centros dificulta a tarefa de realizar substitucións deste profesorado. Ao mesmo tempo, comparou o caso galego co de Estremadura, onde máis de 6.000 alumnos estudan este idioma nos centros educativos.

Concepción Burgo, por parte do grupo socialista, criticou a "falta de vontade" para desenvolver esta normativa fronte á "aposta" realizada noutros territorios do Estado, sinalando a "falta" de profesorado específico.

Así mesmo, advertiu da importancia de reforzar as "relacións" económicas ou industriais con territorios da lusofonía, instando a abrir Galicia "a outros mercados", máis aló das industrias culturais.

"NON SE PODE SER TRIUNFALISTA"

Desde o grupo de En Marea, Ánxeles Cuña lamentou que o Goberno galego "perdese a oportunidade" de estar na clausura do Congreso do Eixo Atlántico, e cre que "non se pode ser tan triunfalista con resultados tan pequenos" nesta materia.

Así, tamén se referiu a os programas "moitísimo máis avanzados" desenvolvidos en Estremadura fronte ao "voluntarismo" que predomina no modelo de portugués de Galicia.

Finalmente, César Fernández Gil, do grupo popular, negou a "falta de vontade" do Goberno con esta tarefa que "require un proceso de implementación" e que, aínda que recoñeceu que Galicia non está "nunha situación óptima", si hai un cumprimento "progresivo" da norma.