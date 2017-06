O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, cuestionou este xoves que as empresas que "renunciaron a concesións" sexan as que agora están a protestar contra a reordenación do transporte de viaxeiros por estrada.

De feito, como recalcou ao termo do Consello da Xunta ao ser preguntado respecto diso, o plan autonómico pretende "solucionar unha situación que se produciu polos mesmos que agora protestan".

E é que, segundo as súas palabras, coa renuncia a certas concesións púxose "en risco a pervivencia" dalgunhas rutas, e agora o que o Goberno galego busca é "garantir o servizo e o emprego".

"Non ten sentido que os que renunciaron digan agora que todo ponse en perigo", incidiu Rueda, para quen tamén carece de lóxica que os transportistas mostren "máis preocupación" que as asociacións de pais polo transporte escolar compartido.

Deste xeito respondeu ao tres principais federacións de transporte de viaxeiros en autobús en Galicia (Anetra, Fegabús e Transgacar), que esixiron á Xunta que retire un plan de transporte que "condena" ao peche a "a maioría" de pequenas empresas no rural.