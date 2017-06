Interceptan a un condutor de Fene (A Coruña) con positivo en drogas cando levaba a un neno de dous anos diante

Unha patrulla do Subsector de Tráfico de Lugo interceptou a un condutor de Fene (A Coruña) que obtivo resultado positivo na proba de drogas cando levaba a un menor de dous anos no asento dianteiro sen sistema de retención infantil.

Segundo informa o Instituto Armado, na mañá deste xoves, á altura do quilómetro 7 da estrada LU-530 (Lugo-A Fonsagrada), axentes viron no asento dianteiro dereito destinado ao ocupante dun turismo a un menor de dous anos o cal non facía uso do sistema de retención infantil, nin de ningún outro dispositivo de seguridade.

Unha vez identificado o condutor, un home de 41 anos de idade veciño de Fene, comprobouse que carecía de permiso de conducir, tendo en conta que lle foi retirado por un Xulgado de Castelló, segundo engaden as mesmas fontes.

Por parte dos compoñentes da patrulla procedeuse a realizar proba de alcol e drogas ao condutor, na que obtivo resultado positivo en THC.

Unha vez foi proposto para sanción o condutor, o vehículo quedou inmobilizado no lugar dos feitos ata que o pai do condutor fíxose cargo do mesmo.

Mentres, o neno foi trasladado ao seu domicilio no coche doutro familiar que dispuña de sistema de retención infantil, segú concreta o Instituto Armado.