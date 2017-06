O director do estaleiro vigués Hijos de J.Barreras, José García Costas, confirmou este xoves que o contrato para a construción do 'minicruceiro' de luxo (para a naviera Dolce) entrará en vigor "antes de fin de mes".

Comité Executivo de Navalia en Vigo. | Fonte: Europa Press

Así o sinalou, en declaracións aos medios, antes de participar nun xantar de traballo do Comité Executivo de Navalia (órgano que el preside). García Costas explicou que este contrato non está en vigor porque "falta documentación do armador".

O director de Barreras eludiu dar detalles do devandito encargo, pero recalcou que se trata dun "barco especial", dun tipo que nunca antes se construíu en España, e "o máis caro asinado", sen contar os grandes buques de mariña de guerra.

"Vai haber moito traballo e espero que detrás deste barco veñan outros", aseverou, aínda que sen concretar prazos de execución, horas de traballo ou operarios necesarios.

NAVALIA

Por outra banda, e en referencia á feira Navalia, García Costas avanzou que o certame xa conta, once meses antes da súa celebración (prevista para maio de 2018) cunha "alta ocupación" confirmada, do 80 por cento do espazo dispoñible.

Tras concretarse a participación de estaleiros de Brasil e Turquía, así como industria auxiliar de Xapón ou Estados Unidos, o director da feira, Javier Arnau, valorou o aumento de expositores internacionais como "sinal inequívoco de que a industria naval galega, de novo, está en disposición de atender pedidos de calquera mercado".

Despois de realizar diversas accións promocionais en eventos por todo o mundo (accións que continuarán), a feira entra agora nunha fase de captación de visitantes profesionais, sobre todo a armadores internacionais, tanto de carga e pasaxeiros, como de pesca.