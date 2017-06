(AV)Condena á Xunta a pagar máis indemnizacións aos familiares dos dous brigadistas mortos en Fornelos en 2010

O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) condenou á Xunta a pagar máis indemnizacións aos familiares dos dous brigadistas falecidos nun incendio forestal en Fornelos de Montes (Pontevedra) en 2010.

Na sentenza, do pasado 2 de maio, o TSXG estima en parte o recurso contencioso administrativo interposto por familiares contra a resolución da Consellería de Medio Rural pola que inadmitió a súa reclamación de responsabilidade patrimonial.

O fallo acolle en parte a demanda e declara o dereito dos familiares a ser indemnizados pola administración en 30.000 euros para dous deles, 11.250 para outra e 11.250 para unha cuarta recorrente.

"É evidente que, de contarse no lugar do sinistro, desde o primeiro momento, con ese servizo --o da motobomba--, as consecuencias lesivas que agora nos ocupan posiblemente non se produciron", subliñan os maxistrados.

Con todo, apuntan que "non é esta a única e determinante causa da morte dos dous brigadistas". "Se os mesmos permanecesen, do mesmo xeito que os seus compañeiros, na pista ou zona segura, en lugar de penetrarse cara ao foco do incendio, outro podería ser, seguramente, o resultado do proceso de extinción do lume", engade.

Por iso é polo que o TSXG rebaixa a 52.500 euros (ao redor dun 30% do postulado) a cantidade pretendida polos recorrentes.

