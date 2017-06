Feijóo confirma que o investimento chinés permitirá expandir a capacidade de produción en Albo e traerá novos proxectos

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, constatou este xoves que o investimento do Grupo Shanghai Fisheries permitirá á conserveira Albo expandir as súas capacidades de produción e exportación e traerá, ademais, novos proxectos para Galicia.

Feijóo Shanhai Albo | Fonte: Europa Press

Tras unha reunión cos representantes do grupo en China, Feijóo agradeceu ao presidente da compañía, Pu Shaohua, a oportunidade de coñecer de primeira man a empresa matriz de Conservas Albo.

"Acabamos de ter unha reunión moi proveitosa para coñecer de que maneira o sector pesqueiro galego e chinés, a través de Conservas Albo, pode seguir a súa expansión internacional", dixo, valorando a decisión da empresa de expandir as capacidades da conserveira galega coa produción de atún, a través dos caladoiros e dos barcos chineses de todo o mundo.

Unha maior produción, lembrou Feijóo, "suporá unha maior capacidade de exportación dos seus produtos máis aló das fronteiras europeas", co que Albo consolidarase e ampliará "desde Galicia para o resto do mundo".

En segundo lugar, Feijóo destacou a disposición do grupo para profundar nas relacións de cooperación con Galicia noutros ámbitos do sector agroalimentario. "Isto significa, en definitiva, que temos un aliado para introducir en China produtos agroalimentarios galegos como o viño, o leite, as conservas ou os produtos cárnicos", resumiu o presidente galego.

Para a Comunidade, este feito ten "un valor estratéxico moi importante, xa que as relacións entre Galicia-Xangai e Galicia-China non se concretan só no ámbito da conserva, senón que se abren a novas oportunidades".

PROFUNDAR NAS RELACIÓNS

Pola súa banda, o presidente de Shanghai Fisheries incidiu na súa intervención neste compromiso. "Estamos moi confiados e esperanzados en profundar na nosa relación de cooperación con Galicia", dixo.

A continuación, lembrou que Albo significou para o grupo unha "oportunidade" para coñecer o sector da conserva galego. "Estamos convencidos de que coa nosa unión imos facer máis cousas, sobre todo no ámbito internacional", apostilou.

Feijóo destacou que as máis de 450 adegas galegas, o 45% da produción láctea de España e as empresas cárnicas como Coren, terán "unhas posibilidades" que antes desta reunión "non tiñan".

PROMOCIÓN DO SECTOR

O presidente da Xunta iniciou esta xornada inaugurando o Evento Gastronómico de Galicia-Extravaganza, onde presentou o sector agroalimentario galego como "garantía de calidade" e "sinónimo de produtos gourmet", avalados pola etiqueta Galicia Quality.

Durante o acto, Feijóo destacou o interese de China polos produtos de calidade, incidindo en que un dos obxectivos desta viaxe e desta presentación é que sirvan como escaparate do sector agroalimentario e que, con iso, China ascenda posicións como destino das exportacións galegas.