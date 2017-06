O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, sinalou este xoves que as primarias do PSOE profundaron na "división evidente" do partido en Galicia e augurou que iso suporá que queden por diante "moitas épocas de leas e de mirar cara a dentro en lugar de cara a fóra".

Consello Da Xunta Do 15 De Xuño | Fonte: Europa Press

Preguntado sobre a situación desta formación na rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta --que presidiu en ausencia do xefe do Executivo autonómico, de viaxe oficial en China--, o vicepresidente puxo o foco en que aos socialistas facíalles falta unha dirección, tanto a nivel estatal como galego.

Centrado no PSdeG, sinalou que a ausencia de estruturas "non só redundou no seu prexuízo electoral", senón tamén "á hora de actuar e de ter criterio en moitas cousas". Así é que desexou que recompoña a súa dirección, a fin de que "non siga cometendo" os "fallos evidentes" que tivo, ao seu xuízo, ao longo dos últimos 16 meses.

E, coa vista posta no ámbito estatal, Alfonso Rueda desexou que a executiva que acompañará a Pedro Sánchez a partir do próximo sábado permita ao PSOE "seguir sendo o partido da oposición máis importante de España" e "un dos dous grandes partidos" do país. "Creo que é necesario", argumentou.

"Pedimos unha dirección para poder falar co outro gran partido que existiu sempre en España e en Galicia", finalizou.

ENQUISAS

A continuación, falou sobre a enquisa de Sondaxe que prognostica que o PSOE avantaxaría en sete puntos a En Marea en Galicia nunhas eleccións xerais, mentres nunhas autonómicas veríase superado en catro.

Tras apelar á prudencia, dado que faltan varios anos para novas citas coas urnas, o 'número dous' do Goberno galego atribuíu as "fluctuaciones" no ámbito da esquerda á falta de "criterios claros".

En canto ao mantemento de apoios que reflicte a sondaxe para o PPdeG, relacionouno con que a actuación da Xunta vai "polo bo camiño" e con que o partido ten "criterio e liderado".