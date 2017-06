O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou este xoves que Galicia é "unha das comunidades menos endebedadas" de España, pois os seus datos sitúanse por baixo da media do resto de autonomías, e atribuíu os datos do Banco de España que mostran un aumento da débeda a que non recollen as amortizacións.

Alfonso Rueda no Consello da Xunta | Fonte: Europa Press

En concreto, ao ser preguntado respecto diso na comparecencia posterior ao Consello da Xunta, explicou que esas cifras (que reflicten unha subida de sete puntos ata rozar o 20% do PIB galego) refírense ao primeiro trimestre do ano, mentres as citadas amortizacións prodúcense no mes de abril.

De feito, o vicepresidente sostivo que os datos actuais de débeda "son moi diferentes" aos que mostra o Banco de España este mesmo xoves. Ata o punto, salientou, de que o obxectivo da Xunta é "seguir reducindo a débeda" e manter a Galicia "por baixo da media" de comunidades autónomas en canto a endebedamento.