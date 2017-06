Detido un veciño da Guarda (Pontevedra) e investigados outros dous por roubos en locais e vivendas de Baixo Miño

A Guardia Civil detivo a un veciño da Guarda (Pontevedra) e investiga a outros dous como presuntos autores de preto dunha decena de roubos cometidos durante os últimos meses en establecementos comerciais e vivendas da comarca do Baixo Miño.

Detido e investigados por roubos en Baixo Miño. | Fonte: Europa Press

As investigacións iniciáronse o pasado mes de febreiro por mor dos roubos que se producían na zona sur da provincia de Pontevedra, fundamentalmente nas localidades da Guarda, O Rosal e Tomiño, segundo informa o Instituto Armado.

No último dos roubos investigados, que se cometeu a finais do mes de abril no tanatorio da Guarda, os autores deixaron esquecidos dous obxectos que, segundo indican as mesmas fontes, "foron fundamentais para a identificación dos presuntos autores: un mando a distancia de apertura dunha porta e un martelo".

Ao comprobar a Guardia Civil que o mando a distancia abría a porta da vivenda onde residía o principal sospeitoso, centráronse as investigacións sobre o tres persoas que residían neste domicilio, algunhas delas coñecidas pola súa adición ao consumo de estupefacientes.

As pescudas realizadas polo Equipo de Investigación da Garda Civil de Tui culminaron coa detención de R.L.S., de 31 anos, veciño da Guarda, que foi localizado e arrestado en Portomouro (A Coruña) nun centro terapéutico, ao que lla acusa da comisión de sete roubos, un deles nunha vivenda de Goián e o resto en establecementos comerciais --bares, talleres mecánicos, restaurantes e outros-- da localidade da Guarda.

As outras dúas persoas que convivían co detido foron investigadas, acusadas dos mesmos delitos, polas súas supostas vinculacións cos roubos investigados.

O detido foi posto a disposición do Xulgado de Instrución Número 1 de Ordes (A Coruña), que decretou a súa liberdade provisional con cargos e reingreso no centro terapéutico.