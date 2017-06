A banda pontevedresa Alto Volta será a encargada de abrir a sexta edición de 'Terrazeando', en Santiago

A agrupación musical Alto Volta (Valga, Pontevedra) será a encargada de pór en marcha a sexta edición do ciclo de concertos ao aire libre 'Terrazeando', que levará a cabo en Santiago de Compostela do 29 de xuño ao 27 de xullo.

Martiño Noriega e Álvaro Álvarez na presentación de 'Terrazeando' 2017 | Fonte: Europa Press

Así o anunciou no acto de presentación o alcalde compostelán, Martiño Noriega, quen falou dunha iniciativa "consolidada", cunha "programación interesante" e que "axuda a levar a cultura, e neste caso a música, a toda a cidade".

Á devandita presentación tamén acudiu o representante de Desconcierto Cultural, asociación encargada de organizar este ciclo musical, Álvaro Álvarez, quen puxo en valor tanto "a mellora das condicións ano tras ano" como a afluencia de visitantes, que segundo apuntou, case roldaba o "cheo" a pasada edición en todos os concertos.

SETE CONCERTOS

Nesta nova entrega de 'Terrazeando' serán sete as bandas que amenicen as tardes da capital galega. Entre elas, dúas galegas, tres procedentes do resto do país e dúas estranxeiras, de Portugal e Estados Unidos. "Tratamos de apoiar a bandas galegas pero tamén botamos un ollo ao que pode haber por fóra", comentou Álvarez.

Así pois, Alto Volta, primeira actuación desta sexta edición, actuará o próximo 29 de xuño ás 20,00 horas na Finca do Espiño, seguido de Me & The Bees.

O 5 de xullo, unha nova actuación achegará á banda norteamericana Zebra Hunt, ás 21,00 horas no bar Olvido. Stone Dead, pola súa banda, actuará o 12 dese mesmo mes ás 21,00 horas no hotel NH Collection.

O cuarto concerto virá da man do grupo madrileño Cómo Vivir en el Campo, cuxa actuación se celebrará no hotel Costa Vella ás 21,00 horas o 19 de xullo.

Montelouro, a segunda das bandas galegas, actuará o 27 de xullo ás 20,00 horas no xardín Pazo de Amarante; lugar que tamén acollerá a última das actuacións. The Wheels será o encargado de pór o broche final o 27 de xullo ás 20,00 horas.