O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou este xoves que Galicia é "unha das comunidades menos endebedadas" de España, pois os seus datos sitúanse por baixo da media do resto de autonomías, e atribuíu os datos do Banco de España que mostran un aumento da débeda a que non recollen as amortizacións.

En concreto, ao ser preguntado respecto diso na comparecencia posterior ao Consello da Xunta, explicou que esas cifras (que reflicten unha subida de 1,1 puntos ata rozar o 20% do PIB galego) refírense ao primeiro trimestre do ano, mentres as citadas amortizacións prodúcense no mes de abril.

De feito, o vicepresidente sostivo que os datos actuais de débeda "son moi diferentes" aos que mostra o Banco de España este mesmo xoves. Ata o punto, salientou, de que o obxectivo da Xunta é "seguir reducindo a débeda" e manter a Galicia "por baixo da media" de comunidades autónomas en canto a endebedamento.