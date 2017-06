(AM)Consello.- A Xunta autoriza a ampliación do Ifevi en 5.000 metros cadrados a través da 'lei exprés'

O Consello da Xunta autorizou este xoves a ampliación do Instituto Feiral de Vigo (Ifevi) en 5.000 metros cadrados a través da denominada 'lei exprés' que cobre o baleiro deixado pola anulación do plan na cidade olívica e outros municipios.

Diso deu conta o vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, na rolda de prensa posterior ao Consello, que presidiu dada a ausencia do máximo mandatario autonómico, Alberto Núñez Feijóo, de viaxe oficial en China.

O 'número dous' do Goberno galego argumentou esta decisión, que recibiu o visto e prace da comisión de urbanismo, en que este recinto ten que poder continuar "acollendo o crecemento da actividade feiral" en sectores tan relevantes para Galicia como o pesqueiro e o naval.

Tanto é así que expresou o seu desexo de impor "a máxima celeridade" ás licitacións unha vez o Concello de Vigo finalice as expropiacións que está a levar a cabo, a fin de que a ampliación estea concluída antes do próximo encontro de Navalia, en maio de 2018.

A respecto da actuación da administración local, Rueda deixou claro que non pretende iniciar "ningún tipo de lea" cos seus responsables, encabezados polo socialista Abel Caballero, xa que cre que o proceso marcha correctamente.

Devandito isto, puxo en valor que a 'lei exprés' aprobada no Parlamento a instancias da Xunta "foi unha solución áxil e acertada", pois deu "a máxima seguridade xurídica" a proxectos como a ampliación do polígono industrial de Balaídos. "Actuamos de forma decidida e practicamente inmediata", lembrou.

AUMENTO DO INVESTIMENTO

No que incumbe ás obras no Ifevi, indicou que o Executivo autonómico investirá 4,1 millóns de euros, o que supón 900.000 euros máis do previsto inicialmente.

E é que, como destacou o tamén conselleiro de Presidencia, o Goberno galego é consciente "do papel estratéxico" de feiras como Navalia e Conxemar na economía galega.

Neste punto, lamentou que no pasado houbo empresas que non puideron asistir por non ter "espazo físico" para instalarse en certas feiras, que agora terán unha maior dimensión.