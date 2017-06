“A Xunta non vai a onde non é convidada”

As relacións entre a Xunta e o Eixo Atlántico non pasan polo seu mellor momento, máis ben, todo o contrario. A ausencia de representantes do Goberno galego no 25 aniversario do Eixo Atlántico non pasou desapercibida, tampouco a ausencia de representantes do Goberno español. E iso que en Braga se deron cita destacados alcaldrs portugueses e galegos, varios ministros e ata o primeiro ministro portugués, Antonio Costa.

Alfonso Rueda no Consello da Xunta

De feito, foron os líderes da oposición en Galicia, En Marea e o PSdeG, os que apareceron na foto co máximo dirixente portugués. Ningúen da Xunta estaba alí. “A Xunta de Galicia non foi porque non foi convidada”, respondeu este xoves o vicepresidente galego, Alfonso Rueda. Non estaba convidado nin el, nin o presidente, pero na axenda figuraba a prensencia do conselleiro de Política Social, José Manuel Rey, que cancelou a súa presencia para “asinar uns convenios con alcaldes da Coruña”, segundo informaron desde o seu departamento.

“Isto é como se no traspaso da Comunidade de Traballo, o máximo órgano de cooperación entre Galicia e Portugal, e que tivo lugar hai un mes en Braga, nós en vez de convidar, que si o convidamos, ao presidente do Eixo Atlántico, e si estivo, resulta que convidamos a dous alcaldes do Eixo Atlántico e logo dicimos que o Eixo Atlántico non estivo”, explicou Rueda.

Así, suliñou que a este acto non foi convidado o presidente da Xunta, que é, agora, o presidente da comunidade de traballo Galicia-Norte de Portugal, tampouco a Vicepresidencia da Xunta “que é o departamento onde residen as competencias institucionais e de cooperación con Portugal”, nin o responsable das relacións exteriores da Xunta. “A conclusión é clara: A Xunta non foi convidada”, insistiu a pesar dos convites aos conselleiros de Cultura e de Política Social que desde o Eixo Atlántico xustificaron pola relación que tanto Román Rodríguez como Rey Varela tiveron non este órgano durante o seu pasado municipal.

Presenza do Goberno español

“Tampouco estaba ningún membro do Goberno do Estado, nin do máximo órgano de cooperación entre Galicia e Portugal, como é a CCRN. Non sei se lle pasou o que a Xunta de Galicia”, ironizou Rueda. Segundo fontes do Eixo si estaban convidados, Mariano Rajoy, que xustificou a súa ausencia por razóns de axenda, e Gómez de la Serna, por unha comparecencia nunha comisión parlamentaria. Con todo, delegou no secretario de Estado de Fomento, Julio Gómez Pomar, que confirmou a súa presencia e mesmo figuraba no programa oficial. Finalmente, unha comparecencia de última hora no Senado obrigouno a cancelar a súa viaxe a Braga.

En todo caso, e a pesar destas diferencias, Rueda suliñou que a Xunta “seguiralle dando a máxima importancia” ás relacións entre Galicia e o norte de Portugal. “O demais é perderse en líos nos que a Xunta non vai a entrar”, concluíu.