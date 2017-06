(AM) O TSXG condena á Xunta a pagar 105.000 euros máis a familiares dos dous brigadistas mortos en 2010 en Fornelos

O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) condenou á Xunta a pagar 105.000 euros máis en concepto de indemnizacións aos familiares dos dous brigadistas falecidos nun incendio forestal en Fornelos de Montes (Pontevedra) en 2010.

En dúas sentenzas, ambas as do pasado 2 de maio, a sala do contencioso do TSXG estima en parte os recursos interpostos polos familiares (os pais e os irmáns de Xulio Martínez e Rodrigo Amo) contra a resolución da Consellería de Medio Rural pola que inadmitiu no seu día (en 2013) a súa reclamación de responsabilidade patrimonial.

O fallo acolle en parte as demandas dos familiares dos dous traballadores contra incendios e declara o seu dereito a ser indemnizados pola administración en 30.000 euros para os proxenitores, 11.250 para dúas irmás dun deles, 7.500 para un irmán e 15.000 para outra.

Os maxistrados fíxanse en "a demora na chegada do vehículo motobomba" e respecto diso, advirten de que "é evidente que, de contarse no lugar do sinistro, desde o primeiro momento, con ese servizo, as consecuencias lesivas que agora nos ocupan posiblemente non se produciron".

Con todo, apuntan que "non é esta a única e determinante causa da morte dos dous brigadistas". "Se os mesmos permanecesen, do mesmo xeito que os seus compañeiros, na pista ou zona segura, en lugar de penetrarse cara ao foco do incendio, outro podería ser, seguramente, o resultado do proceso de extinción do lume", engade.

O RECIBIDO E O QUE RECLAMABAN

Por iso é polo que o TSXG rebaixe a 52.500 euros (ao redor dun 30% do postulado) a cantidade pretendida polos recorrentes, ao considerar que se dá unha "concorrencia de culpas" e é precisa unha "ponderación económica". Os familiares de cada un dos falecidos reclamaban uns 174.500 euros.

Ata o momento, recibiron, con cargo aos contratos de seguro subscritos pola Xunta e o Ministerio de Medio Ambiente, as cantidades de 44.000 euros (en maio de 2011) e 31.553,14 euros --da administración estatal--.

OUTROS ARGUMENTOS DO TSXG

Tras analizar as declaracións das testemuñas e a proba pericial do caso, o TSXG considera que "non vale argüir que o condutor da motobomba descoñecía a paraxe e non deu coa entrada de acceso ao lugar do incendio tendo que ir na súa busca uno dos membros da brigada que conseguiu contactar con el na estrada xeral e conducilo ao momento do sinistro".

"Iso, obviamente, determinou unha demora no ataque do lume que obrigou aos brigadistas que alí agardaban, primeiro, a tentar manualmente que o lume non alcanzase a pista e, segundo, a refuxiarse nesa zona segura en espera de que chegase a motobomba", expoñen os maxistrados.

Sobre a "responsabilidade culposa" por parte dos brigadistas, ademais, apuntan que se debeu ao "lóxico e natural temor que lles infundiu a ameazante e próxima presenza do lume". "Erraron a conduta protocolaria a seguir en tales casos e optaron pola saída máis prexudicial para eles que, irremisiblemente, levoulles a perder a vida", determina.

Respecto diso dos medios materiais dos que dispuñan os brigadistas, consideran que "foron os adecuados", así como os protocolos a seguir en supostos como leste.

Tamén entenden os maxistrados que "non é posible achacar responsabilidade á parte demandada polos cambios bruscos, inesperados e repentinos da climatoloxía".