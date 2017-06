O socialista Mar Barcón presenta a súa renuncia como concelleira do Concello da Coruña

A exportavoz municipal socialista no Concello da Coruña, Mar Barcón, presentou a renuncia á súa acta de edil, que formalizou este xoves cun escrito dirixido ao secretario municipal, segundo informa o grupo. A súa renuncia prodúcese tras a vitoria de Pedro Sánchez nas primarias do PSOE nas que Barcón apoiou á presidenta de Andalucía, Susana Díaz.

Mar Barcón presenta Reiniciar Coruña | Fonte: Europa Press

Despois de comunicar a súa decisión aos compoñentes do grupo municipal socialista e á dirección local do PSOE, Mar Barcón, -que entrou no Consistorio en 1999, durante a etapa de goberno do exalcalde Francisco Vázquez- remitiu unha carta de despedida aos seus compañeiros de partido.

Nela, alega que se trata dunha decisión "meditada" coa que pon fin á súa actividade política. "Unha decisión que pecha unha etapa da miña vida na que tiven a honra de poder traballar cada día por e para a nosa cidade e pola que sinto profundamente agradecida", engade.

Nela, sostén que sempre entendeu a actividade política como "un exercicio de responsabilidade e servizo á comunidade" e, por iso, reivindica o traballo realizado polos socialistas para situar A Coruña "como referente social, cultural ou educativo".

UN "PRIVILEXIO"

Por outra banda, asegura que volveu á política municipal en 2011 -tras asumir, en 2008, o cargo de secretaria de Organización do PSdeG e ser deputada autonómica- para "loitar pola Coruña, consciente das dificultades pero segura de que quería afrontalas".

"Foron, evidentemente, anos duros pero foi tamén un privilexio poder traballar pola cidade desde a oposición, tratar de achegar ideas para mellorala e poder optar á Alcaldía representando ao Partido Socialista".

Tras non logralo e quedar os socialistas na oposición, asegura que todas as súas decisións foron "pensando única e exclusivamente no ben da cidade". "E sempre puxen o interese da Coruña por diante de calquera outro", insiste. Agora, afirma que se vai da política igual que chegou "coa mesma ilusión no futuro".

AGRADECEMENTOS

Ademais da cidadanía en xeral e aos seus compañeiros de partido, a que foi concelleira de Servizos Sociais, Infraestruturas, Medio Ambiente e Urbanismo, traslada, particularmente, as grazas aos exalcaldes Francisco Vázquez e Javier Losada, "que soñaron e levaron a cabo algúns dos mellores proxectos da historia da nosa cidade", conclúe.

Ademais de concelleira e portavoz municipal socialista, Barcón foi elixida en 2005 deputada no Parlamento galego, onde ocupou as Portavocías de Servizos Sociais e, posteriormente, de Sanidade.

Despois do seu paso pola política autonómica, ocupou en 2012 o cargo de secretaria xeral da Agrupación Socialista coruñesa, que abandonou leste mesmo ano tras as discrepancias xurdidas no seo do grupo municipal socialista. Agora o seu lugar poderíalle ocupar a seguinte na lista da candidatura, Pilar Neira.