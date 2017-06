A Policía investiga a un home por dous incendios forestais en Maceda (Ourense)

Axentes da Policía Autonómica da Xefatura de Ourense informaron este xoves do esclarecemento de dous incendios forestais no Concello de Maceda, na provincia de Ourense, que atribúe a un mesmo home.

En concreto, os axentes consideran que o investigado é o responsable de dous lumes forestais, ocorridos o 28 de abril e o 12 de xuño na parroquia de Zorelle. Ambos afectaron á mesma leira: no primeiro quedaron afectadas 0,24 hectáreas de superficie arboredo, e no segundo 0,04 hectáreas de monte arboledo e raso.

O lume ocorrido esta semana produciuse tras unha queima de restos forestais, que se realizou sen contar co correspondente permiso e sen gardar as debidas precaucións. Na extinción participaron efectivos do servizo contra incendios da Xunta.

Tras as investigacións realizadas polo grupo de incendios, ditaminouse que o imputado fora tamén o autor do lume que se rexistrou en abril na mesma leira. Polos feitos instruíronse dilixencias remitidas ao Xulgado de instrución de Garda en Ourense.