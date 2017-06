O Xulgado de Instrución número 2 da Coruña detretou o sobresemento as actuacións iniciadas por unha denuncia do Ministerio de Defensa por mor da ocupación da antiga Comandancia Militar de Obras, segundo informa o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

A maxistrada arquiva a causa, de acordo co Ministerio fiscal, ao entender que "das actuacións practicadas non cabe concluír unha vontade contraria a tolerar a ocupación nin por parte do titular -o Instituto de Vivenda, Infraestrutura e Equipamento de Defensa- nin do cesionario dos dereitos sobre o inmoble, -o Concello da Coruña-, polo que non existiría o delito de usurpación".

Estas actuacións tiveron a súa orixe nunha denuncia formulada en decembro de 2016 polo Xestor do Patrimonio do Ministerio de Defensa. Nela, recollíase que uns 'okupas' accederan, desde finais de novembro de 2016, ao inmoble da antiga Comandancia Militar de Obras.

O edificio é propiedade do Instituto de Vivenda, Infraestrutura e Equipamento de Defensa, aínda que en 2013 este organismo entregouno de maneira provisional ao Concello da Coruña para o seu mantemento, conservación e custodia.

PERIGO DO EDIFICIO

Na denuncia facíase constar que dado o estado da edificación, "o uso das instalacións supuña un perigo para as persoas que alí se atopaban, que mesmo programaban unha serie de eventos a celebrar no lugar".

Agora o xulgado sostén que "non se deu a vontade, -xa expresa, xa tácita-, nin por parte do propietario (o Instituto de Vivenda, Infraestrutura e Equipamento de Defensa) nin máis concretamente do obrigado por lei e polo acto de cesión da súa conservación e custodia (o Concello da Coruña), contraria a tolerar a ocupación".

No entanto, a pesar de entender que non existe delito de usurpación, asegura que iso non impide que poidan levar a cabo "as accións administrativas ou xudiciais que os titulares dos dereitos sobre o inmoble poidan e deban levar a cabo para restablecer a orde xurídica perturbado con ocasión dos feitos denunciados".