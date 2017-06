O portavoz do PP no Senado, o lucense José Manuel Barreiro, afirmou que os orzamentos xerais do Estado, que se debaten na Cámara alta, supoñen a "confirmación" da chegada do AVE a Lugo.

José Manuel Barreiro | Fonte: Europa Press

"Son uns orzamentos que expresan un compromiso claro coas necesidades que ten Lugo. Mantense o compromiso con Lugo por parte de Mariano Rajoy", celebrou.

Barreiro sinalou que ditas contas supoñen "a continuación no mantemento e mesmo o incremento dos grandes investimentos que tiña Lugo, fundamentalmente pola conclusión da autovía con Santiago, a confirmación da chegada a Lugo da Alta Velocidade con obras que non están en Lugo pero que hai que facelas con carácter previo", precisou. "Tamén se contempla o mantemento das estradas da rede estatal", engadiu.

En canto á errada moción de censura de Podemos contra Mariano Rajoy, o portavoz popular ten claro que isto obedeceu a un "esperpento, unha manobra de tipo político instrumentalizada por Pablo Iglesias para maior gloria del".

INTERESE DOS ESPAÑOIS

"Quedou reflectido que hai unha persoa cunha idea clara de España e que está a pór por encima de todo o interese de todos os españois. Esa persoa é Mariano Rajoy, o presidente do Goberno. E logo está este señor de Podemos que está para utilizar calquera medio coa única finalidade de traballar en beneficio propio", comparou.

Barreiro, sobre o debate da moción de censura, sostén que "a gran maioría dos españois viron que sería moi malo para España que o señor Iglesias ou que Podemos chegue a gobernar ou a formar parte de calquera goberno liderado por calquera outra forza política". "Iso sería malo para os intereses de España", concluíu.