Correos presenta en Marín (Pontevedra) un selo que homenaxea os 300 anos da Real Compañía de Guardiamarinas

Correos presentou este xoves na Escola Naval Militar (ENM) en Marín (Pontevedra) un selo conmemorativo do 300 Aniversario da Creación da Real Compañía de Guardiamarinas.

O novo selo destaca a efeméride da institución onde os futuros oficiais da Armada española reciben toda a formación necesaria para desempeñar o seu labor.

Con fondo azul referente ao mar, o selo inclúe a imaxe de perfil dos coñecidos como Caballeros Guardiamarinas e a do buque 'Juan Sebastián Elcano'. Cun valor de 1,25 euros, que permite o franqueo dunha carta a calquera país da Unión Europea, a tirada realizada é de 210.000 exemplares.

Ao acto de presentación asistiron o comandante-director da ENM, José María Núñez; a alcaldesa de Marín, María Ramallo, e o presidente de Correos, Javier Cuesta, que destacou que o selo tamén pretende ser "unha homenaxe ao labor que realizan na actualidade as Forzas Armadas, e en concreto a Armada Española".

Javier Cuesta lembrou tamén o cuño especial presentado en 2014 na cuberta do propio 'Buque Escola Elcano', coa imaxe da emblemática embarcación.

Tamén o pasado ano emitiuse un selo dedicado ao 300 aniversario do nacemento do científico, militar e mariño español Antonio de Ulloa. Así mesmo, a figura do enxeñeiro naval e científico Jorge Juan tamén quedou plasmada en dous selos, o primeiro en 1971 e o segundo en 2004.

No ano 2015, un selo conmemorou a Centenario da arma Submarina e en 1987 outro selo celebrou o 450 Aniversario da Infantaría de Mariña. Un ano antes, en 2014, presentouse o selo dedicado ao 125 Aniversario da botadura do Submarino Peral. Por outra banda, fai tres anos Correos dedicou dous cuños dedicados ao Buque Oceanográfico Hespérides e o Buque Escola Elcano.