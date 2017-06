A nova emigración galega, a debate en St. Andrews

O recentemente galardoado Pedrón de Honra e profesor na universidade de Cork Martín Veiga, a escritora Eva Moreda, o cineasta Eloy Domínguez Serén e académicos dos Estados Unidos, España, Irlanda, Gales, Inglaterra, Polonia e, por suposto Galicia e Escocia son algúns dos relatores do congreso.

Fotograma do filme No Cow in the Ice

O evento conta co patrocionio de varias institucións, incluída a Xunta de Galicia. No referido ao ámbito cultural, haberá un relatorio coa escritora Eva Moresa ( A Veiga, 1981) e proxectarase a cinta de Eloy Domínguez No Cow in the Ice, sobre a diáspora galega a Suecia. Velaquí o seu trailer:

INGEN KO PÅ ISEN - NO COW ON THE ICE (Trailer) from Eloy Domínguez Serén on Vimeo.