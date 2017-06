Elixida a nova coordinadora local de Anova na Coruña, integrada por oito persoas

A nova coordinadora local de Anova na Coruña estará integrada por oito persoas tras a súa elección como parte do proceso aberto no marco do III Asemblea Nacional da organización, segundo informa a formación.

Nun comunicado, precisa que a agrupación da cidade da Coruña elixiu á nova coordinadora na que Xema Rivera e Brais Rodríguez exercerán os labores de portavía local, despois do acordo alcanzado a este respecto.

Por outra banda, indica que o novo órgano traballará "en afianzar a unidade popular na Coruña". Ademais, reitera a súa aposta "firma e incondicional pola Marea Atlántica, un dos proxectos máis avanzados de empoderamiento das clases populares galegas", engade.