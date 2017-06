A Mesa denuncia que unha escolar obtén menos puntuación por usar a palabra 'Galiza' nun exame de ciencias sociais

A Mesa pola Normalización Lingüística denuncia que unha alumna de 4º curso de Primaria do CEIP Santa Irene, en Porto do Son (A Coruña), obtivo menos nota nun exame de ciencias sociais por utilizar a forma 'Galiza', considerada polo colexio como unha falta de ortografía.

Este feito foi denunciado polos pais da menor, que se puxeron en contacto coa Mesa pola Normalización Lingüística, tal e como informou esta organización nun comunicado.

Segundo A Mesa, trátase dun caso de "inxustiza lingüística" xa que, de acordo coas "Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego", 'Galiza' "tamén é unha forma lexitimamente galega, amplamente documentada da época medieval, que foi recuperada no galego contemporáneo".

Pola súa banda, a dirección do centro reafirmouse na súa postura e conta co aval da Secretaría Xeral de Política Lingüística, feito que criticou a entidade defensora.

"Censuramos a actitude sectaria do profesor, da directora e da Secretaría Xeral de Política Lingüística que en lugar de velar polos dereitos lingüísticos dedícanse a perseguir a unha nena por empregar 'Galiza', que posúe unha terminación máis propia do noso idioma", afirmou o organismo.

RECLAMO

Neste sentido, o presidente da Mesa, Marcos Maceira, reclamou á Xunta que "cumpra coa súa obrigación de garantir os dereitos lingüísticos" e que "vele para que os nenos e nenas non sexan discriminados por utilizar o galego nin por empregar a forma lexítima 'Galiza'".

Así mesmo, a entidade instou á valedora do Pobo, ao conselleiro de Educación e ao secretario xeral de Política Lingüística a adoptar "as medidas necesarias" para que "estas situacións non se volvan a producir".