O vicepresidente do Goberno galego, Alfonso Rueda, alegou que a Xunta de Galicia non foi ao recente congreso do Eixo Atlántico celebrado na localidade portuguesa de Braga porque "non foi convidada".

Ante isto, o secretario xeral do Eixo, Xoán Vázquez Mao, preguntou se os conselleiros son "unha subcontrata", tendo en conta que os responsables de Política Social e Cultura e Educación do Executivo autonómico si foron convidados.

"A Xunta non foi porque non foi convidada". Así de tallante saíu ao paso Rueda ás preguntas por esta polémica na rolda de prensa posterior ao Consello, este xoves sen a presenza do presidente, Alberto Núñez Feijóo, pola súa viaxe a China.

Respecto diso, o vicepresidente destacou que nin Feijóo nin el foron convidados, nin tampouco o director xeral de Relacións Exteriores e coa UE, Jesús Gamallo. "A conclusión clara é que a Xunta non foi convidada", incidiu.

Ademais, sinalou que "non estaba" nesa cita "ningún representante da administración do estado", nin tampouco do "máximo órgano de cooperación con Galicia". Supuxo que, a eles, "pasaríalles o que lle pasou á Xunta".

"É coma se no traspaso da comunidade de traballo, no canto de convidar o presidente do Eixo Atlántico convidamos a dous alcaldes e dicimos que o Eixo Atlántico non estivo", argumentou Alfonso Rueda.

A continuación, na súa explicación, opinou que este asunto "se explica en por si" e engadiu que a Xunta dá "a máxima importancia ás relacións de cooperación". E resolveu que "o demais é perderse en diatribas e leas nos que a Xunta non vai entrar".

VERSIÓN DO EIXO

Pola súa banda, Vázquez Mao, en declaracións a Europa Press, defendeu a invitación a dúas conselleiros con competencias nos ámbitos de "as políticas que se debateron" no conclave e preguntouse "se a Xunta son só o presidente e o vicepresidente", e "os demais son unha subcontrata".

Ademais, criticou que o plenario da comunidade de traballo "desapareceu" con este Executivo, "e foi substituído por un ciclo de conferencias onde non se aproba nada".

Na súa opinión persoal, o "desencontro vén porque a Xunta, desde fai dúas ou tres anos, é moi pouco permeable ás críticas". Así, en concreto, apuntou a Feijóo e a Rueda, e a unha "posición de arrogancia en que non atenden ás críticas" relativas ao que se fai en materia de cooperación.

O Eixo Atlántico, segundo remarcou, "sempre" terá "pontes tendidas para falar, pero non para recibir ordes da Xunta". E, para o futuro, o seu secretario xeral expresou que agradecería que se lles diga "se hai un presidente, un vicepresidente e unhas subcontratas" no seu Goberno.