A Xunta valora o anuncio sobre o decreto de orixe láctea e reclamará regular a primeiros compradores

A conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, valorou o anuncio realizado este xoves polo secretario xeral de Agricultura do Ministerio, Carlos Cabanas, acerca de que o decreto de orixe láctea estará listo despois do verán, e asegura que a Xunta fará "seguimento" da súa posta en marcha.

Angeles Vázquez e Roberto García no peche da xornada do lácteo | Fonte: Europa Press

No peche da xornada 'O sector lácteo a debate. Horizonte 2027', a conselleira tomou a palabra para felicitar ao Ministerio por axilizar este texto, á vez que asegurou que seguirá "loitando" tamén para que se publique o decreto que regulará a primeiros compradores. "Imos ser quen de conseguilo", asegurou.

Así, recolleu a luva que lle lanzou na súa intervención previa o líder de Unións Agrarias, Roberto García, quen denunciou a situación que viven 3.000 gandeiros en mans de primeiros compradores, que identifica con intermediarios especuladores que só dispoñen de "un móbil" e deben varios meses de pagos por centos de produtores, sen que exista control sobre eles.

Na súa intervención, o secretario xeral de Unións Agrarias --o sindicato agrario organizou esta cita en Santiago-- realizou outras demandas na súa toma da palabra como pór coto aos "descontos unilaterais" das industrias no prezo en relación coas calidades do leite, así como que a Xunta actúe contra as 30.000 hectáreas plantadas de forma "ilegal" en terreos agrarios.

Pola súa banda, a conselleira valorou que toda a cadea de valor --produtores, industria e distribución-- reúnanse na mesma xornada coa administración, á vez que pediu "unidade" ao sector. Sobre este extremo, chanceou dirixíndose a Roberto García para avisar de que espera que esa "unión" non sexa para "manifestarse contra a conselleira".

Ademais, explicou sobre a necesidade de terra para produtores que a Unión Europea está "a apostar" pola reestruturación da propiedade, á vez que destaca a incorporación de máis de 1.300 mozos ao agro galego nos dous últimos anos.