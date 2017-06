Activo un incendio forestal de máis de 20 hectáreas en Monfero (A Coruña)

Un incendio forestal na parroquia de San Fiz, no municipio de Monfero (A Coruña), atópase activo e xa queimou máis de 20 hectáreas.

Segundo informa a Consellería de Medio Rural, o lume declarouse ás 12,51 horas e no seu control traballan catro helicópteros, 10 brigadas, cinco motobombas e catro axentes.

Por outra banda, este xoves o director xeral de Ordenación Forestal, Tomás Fernández-Couto, presidiu a reunión do Comité de Coordinación Policial Antiincendios de cara á campaña de lumes do período de alto risco --que comeza o 1 de xullo--. Participan responsables e técnicos da Delegación do Goberno, Garda Civil, Policía Nacional, Policía Autonómica e Consellería de Medio Rural.