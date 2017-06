Vigo acolle o 22 e 23 de xuño a asemblea xeral de SeaEurope, entidade que reúne estaleiros e industria naval europea

Instalacións portuarias da cidade de Vigo acollerán os próximos 22 e 23 xuño a asemblea xeral de SeaEurope, a entidade que agrupa a estaleiros e industrias marítimas de toda Europa, nun encontro organizado polo clúster galego do Naval, Aclunaga, e por Navantia.

Segundo informouse este xoves na reunión da Xunta Directiva de Aclunaga celebrada en Vigo, a asemblea celébrase por primeira vez en España, e nela estarán presentes membros das empresas máis potentes do continente.

Para o día 22 de xuño están previstas reunións de tres grupos de traballo: un sobre mantemento, reparacións e conversión naval; outro con participación dos estaleiros máis importantes de Europa; e outro de estaleiros militares. Os días 23 celebrarase a asemblea xeral de SeaEurope e o Board of Directors, así como a asemblea xeral de CESA (a confederación de asociacións europeas de estaleiros).

Ademais da celebración deste encontro, na Xunta Directiva de Aclunaga tamén se abordou a formación no sector da construción naval. Por esta razón, na reunión estivo presente o director xeral de Orientación e Promoción Laboral da Xunta, Alfonso Marnotes, quen trasladou ao cluster información sobre o Plan de Formación do Naval desenvolvido polo goberno galego para especializar a 3.000 traballadores do sector.

Segundo lembrou Marnotes, a consellería de Economía, Emprego e Industria investirá 12 millóns de euros entre 2017 e 2018 para esta preparación, e organizará 170 cursos para desempregados e ocupados. Ademais, o plan inclúe a modernización do centro de FP Ocupacional de Ferrol e do Centro Integrado de FP de Vigo, onde se renovarán talleres de soldadura, tubaxe ou mecanizado.

No marco deste programa tamén haberá unidades formativas para desempregados nas empresas do naval, centros con máis de 50 traballadores que poden programar formación máis específica e adaptada ás súas necesidades de produción. As empresas que contraten a máis dun 60 por cento dos alumnos recibirán incentivos que poden chegar aos 9.000 euros.