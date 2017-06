Detido un home na Coruña por ameazas á súa muller no colexio das súas fillas

Axentes da Policía Local detiveron a un home de 60 anos, veciño da Coruña, por supostas ameazas á súa muller no colexio das súas fillas.

En concreto, o director do centro alertou o martes do sucedido tras o aviso doutro pai. De acordo co relato dos feitos, o home, pai de dúas nenas de oito e seis anos, ao levar ás súas fillas ao centro, ameazara de morte á súa muller.

Tras porse en contacto con este home, admitiu os feitos ante os axentes e tamén lles dixo que tiña un arma de fogo. Ademais, aseguroulles que "o mellor era matar á súa esposa e logo suicidarse".

Pola súa banda, a muller díxolles que estaban en trámites de separación e que o seu marido se había enfurecido. Tamén alegou que esa mesma mañá déranlle o alta tras sufrir unha crise de ansiedade.

Os axentes procederon á detención do home. Posteriormente, confirmaron que non constaba que tivese armas, como asegurou aos axentes. Cando acudiron ao seu domicilio, comunicoulles que non deixaba entrar á súa esposa na vivenda porque el non se atopaba ben e non sabía do que era capaz.