O programa galego de detección precoz de cancro colorreital permitiu detectar 252 tumores invasivos

A Xunta de Galicia ten previsto concluír este ano a implantación en Galicia do Programa de Detección Precoz do Cancro Colorreital, que, a 1 de xaneiro de 2017, permitira a detección de 252 tumores invasivos deste tipo.

Así o indicou o director xeral de Saúde Pública, Andrés Paz-Ares, que compareceu a petición propia na Comisión de Sanidade para informar da evolución e resultados deste programa.

Nestes momentos, aclarou, está a iniciarse a actividade deste cribado en Vigo, e, despois do verán, Sanidade pechará a implantación do mesmo co inicio na área da Coruña. Por tanto, o programa funcionará en todas as áreas, sete anos antes do esixido na normativa que o incluíu na carteira de servizos comúns do Estado.

Logo dos "excelentes resultados" do programa piloto en Ferrol, iniciouse a expansión ao resto das áreas de xestión integrada de Galicia. Así, en xuño de 2015 incorporouse a área de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras. En maio de 2016 estendeuse á de Pontevedra e o Salnés, e en setembro de 2016 iniciouse na área de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos. En novembro de 2016, o programa levou ata a área de Santiago e Ribeira.

Unha vez que conclúa a extensión do programa a toda a Comunidade, Paz-Ares explicou que Sanidade traballará para "incrementar a participación" no mesmo, con especial no caso dos homes, que presentan uns índices de cancro superiores pero unha participación máis baixa.

RESULTADOS

Segundo detallou o director xeral, a 1 de xaneiro de 2017 foran convidadas o programa 200.000 persoas de 50 a 69 anos, dos que participaron o 47,3%. Destes, 5.216 tiveron un test positivo, fixéronse 4.921 colonoscopias e detectáronse 252 cancros invasivos, o que supón unha taxa de 3,23 cancros por cada mil persoas que participaron.

Sanidade estima que as cifras que se desprenderán da actividade do programa unha vez que se cubra a primeira rolda --que inclúe a casos máis graves, por ser a primeira vez que se realiza--, se se manteñen os resultados do piloto realizado en Ferrol, reflectirán 2.159 persoas cun test de sangue oculto en feces positivo; detectaranse 1.473 cancros invasivos dos que 751 estarán en estadio 1 cun magnífico prognóstico; extirparanse adenomas en 3.652 pacientes de alto risco, 5.750 de risco medio e 4.635 de risco baixo.

A incidencia de cancro colorreital en Galicia rolda os 75 casos por cada 100.000 habitantes en homes e os 47 por 100.000 habitantes en mulleres, o que suporía ao redor de 1.700 casos novos cada ano.

O 25% dos cancros diagnosticados mediante un programa de detección precoz poden ser tratados e curados mediante técnicas endoscópicas non cirúrxicas, mentres que na práctica clínica habitual isto só acontece nun 2%, e o prognóstico dos estadios 1 e 2 é significativamente mellor que os máis avanzados.