Expertos aseguran no seo do Foro Galicia Alimentos Seguros que o paro diminuirá en España ata o 17% en 2018

Expertos asistentes ao Foro Galicia Alimentos Seguros --celebrado este xoves en Santiago-- prevén que a taxa de paro en España redúzase ata o 17% en 2018, un ano no que a economía crecerá un 3,2%.

Foro Galicia Alimentos Seguros | Fonte: Europa Press

Segundo a análise do catedrático de Economía da Universidade de Bangor (Inglaterra), Santiago Carbó, España situarase así "á cabeza do crecemento económico" da UE.

Nun comunicado, este foro explica que as previsións de Carbó pasan por que o emprego aumentará un 2,19%, cun repunte salarial do 1,4%, o que permitirá aumentar a produtividade sen xerar riscos de inflación.

Así mesmo, Carbó puxo en coñecemento dos asistentes os riscos aos que se enfronta a economía española. Tal e como informou, estes poderían derivarse do "mantemento dunha elevada débeda pública, que en 2018 situarase no 96,1% do Produto Interior Bruto (PIB), da saída do Reino Unido da Unión Europea e os que poderían derivarse da cuestión catalá".

GALICIA, PUNTEIRA NA ALIMENTACIÓN ANIMAL

Este foro reuniu a máis de 130 representantes dunha industria que en Galicia "xera 1.500 empregos directos" e "supón case o 3%" do Produto Interior Bruto (PIB). Chegou a alcanzar "un volume de 1.200 millóns de euros" e sitúase, ademais, "nos primeiros postos do 'ranking' nacional na industria da alimentación animal", segundo destacou.

Neste sentido, a Comunidade galega é a cuarta en volume de produción, cunha media de tres millóns de toneladas de pensos compostos ao ano, e pioneira, xunto con Cataluña, na posta en marcha de controis de seguridade alimentaria.