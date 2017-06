Consello.- A Xunta aproba o calendario de vacinación para adultos, que inclúe a do neumococo a partir dos 65

O Consello da Xunta deu o visto e prace este xoves ao calendario de vacinación para adultos, que inclúe como "principal novidade" a vacina contra o neumococo a partir dos 65 anos de idade.

Reunión do Consello da Xunta | Fonte: Europa Press

Deste xeito, como concretou en rolda de prensa o vicepresidente autonómico, Alfonso Rueda, Galicia convértese na cuarta comunidade en iniciar a vacinación antineumocócica en adultos, tras Madrid, Castela e León e A Rioxa, ademais da cidade autónoma de Melilla.

Con esta protección, a Xunta espera evitar ata 2.600 casos desa enfermidade nun prazo de cinco anos, así como unha diminución de ata 1.400 ingresos nese mesmo período.

Aínda que en Galicia xa existía a vacinación a adultos enmarcados en grupos de risco ou embarazadas, este calendario inclúe aos adultos sans. Ademais, unha 'app' actualmente en probas permitirá consultar o historial de vacinas e lembrar cando tocan as seguintes doses.

As coberturas inclúen o tétanos e a difteria, a gripe, o neumococo, a hepatite B, a tripla vírica (sarampión, rubéola e paperas), a varicela, o meningococo C e o virus do papiloma humano.

COMPRA CENTRALIZADA

Adicionalmente, a Xunta acordou adherirse ao acordo marco estatal para a compra centralizada de vacinas e investir algo máis de 12,5 millóns de euros en adquirir 15 tipos de vacinas.

E, sen saír do ámbito sanitario, tamén aceptou a cesión de dous novos centros de saúde na provincia de Pontevedra: os de Mondariz e Chapela, en Redondela.

Forman parte do compromiso alcanzado en 2006 entre a Xunta e a Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para "liberar" aos concellos deses gastos.

PROMOCIÓN DA IGUALDADE

Por outra banda, o Goberno galego aprobou conceder anticipos de ata o 75 por cento das subvencións concedidas aos concellos para a promoción da igualdade.

En concreto, estas axudas destínanse a programas de fomento da conciliación, de prevención e tratamento da violencia de xénero e de apoio aos centros de información ás mulleres (CIM).

Todas estas liñas suman un importe de 4,2 millóns de euros e están cofinanciadas nun 80 por cento polo Fondo Social Europeo (FSE).

INSERCIÓN LABORAL

Tamén autorizou a Xunta un programa de apoio ás empresas de inserción laboral, a fin de fomentar a contratación de ata 50 persoas en risco de exclusión.

Como novidades, Alfonso Rueda destacou que estes contratos de inserción pasan de dúas a tres anos de duración e que se crea unha liña de axudas específica para a formación destas persoas.