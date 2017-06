O comité de Navantia Ferrol traslada aos traballadores a súa proposta para negociar novo convenio e plan industrial

O presidente do comité de empresa de Navantia Ferrol, Javier Galán (CC.OO.), transmitiu ao persoal do estaleiro, nunha asemblea xeral celebrada na mañá deste xoves, a proposta que a coordinadora unitaria dos comités de empresa da compañía naval pública ten previsto trasladar tanto á dirección da empresa como á Sociedade Estatal de Participacións Industriais (SEPI), única propietaria da mesma, con respecto á elaboración dun novo convenio colectivo e dun plan industrial.

Con respecto ao documento que rexe as relacións laborais entre a parte social e a dirección, Galán asegurou que non sentarán "a negociar" mentres "non se cumpra a sentenza do Tribunal Supremo", que invalidou o IV Convenio e obriga á empresa á aplicación do anterior texto, ademais de "someter á asemblea de traballadores, en caso de chegarse a un acordo, devandito texto".

E representante sindical cualificou este texto como de "transición, con catro ou cinco puntos innegociables, como a recuperación do poder adquisitivo dos traballadores", xa que desde o ano 2009 os traballadores levan "perdido máis dun 9% do Índice de Prezos ao Consumo (IPC)".

Así mesmo, propón "a creación de novo dun comité intercentros, eliminado no último, así como outros puntos menores en espera da posible creación no futuro do convenio único, ademais da inclusión no mesmo dos técnicos superiores e os ascensos".

PLAN INDUSTRIAL

A pesar de que desde SEPI e Navantia aínda non se deu traslado aos representantes sindicais do futuro plan industrial, estes xa elaboraron unha serie de propostas que estiman que deberá de recoller a dita folla de ruta.

Así, Galán destacou que a empresa "debe de continuar no ámbito público, o saneamento financeiro da empresa é outro requisito, sobre todo tras o paso de José Manuel Revuelta pola presidencia, así como a aposta polo I+D+i".

O representante laboral tamén incidiu na necesidade de "a diversificación industrial, pero non como se está facendo en Fene, onde o que se ten é que dotar de carga de traballo aos estaleiros e non converter a estes noutras cousas", en alusión á construción en terreos da antiga Astano de artefactos destinados a dar soporte a aeroxeradores mariños.

Con respecto aos centros de traballo actuais, Galán tamén se situou a favor "do mantemento de todos eles" con "capacidade suficiente para poder fabricar barcos, pequenos e grandes", ademais de dotalos "de persoais adaptados á súa actividade, coa potenciación tamén das áreas de reparacións e turbinas".

XUBILACIÓNS ANTICIPADAS E INCORPORACIÓNS

O presidente do comité de empresa de Navantia Ferrol tamén trasladou, en declaracións aos medios de comunicación, a necesidade da posta en marcha "dun programa de xubilacións anticipadas con incorporacións de mozas, xa que fai preto de 40 anos que ningún traballador de Navantia sae do estaleiro con 65 anos, tras dous expedientes de regulación de emprego sen apenas incorporacións".

"E iso levounos a que, a día de hoxe, o persoal está en aproximadamente 300 traballadores por baixo daquela imposición da Unión Europea fixada ata o ano 2014", indicou.

Galán tamén denunciou que "os persoais da industria auxiliar están a empregala como método de abaratamento de custos" e por iso situouse a favor de "minimizar a subcontratación e que se fagan contratos a traballadores de maneira directa por Navantia, aínda que sexan de tipo temporal".