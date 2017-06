O viceportavoz de En Marea no Parlamento de Galicia, Antón Sánchez, comprometeuse a "presentar iniciativas no Parlamento para que a Xunta tome medidas efectivas para evitar que os agricultores" teñan que "asumir" os danos ocasionados polos xabarís.

Así o dixo no Concello de Narón (A Coruña), tras manter un encontro con varios profesionais do sector primario deste municipio no que lle trasladaron a problemática que están a sufrir nas súas leiras, sobre todo con plantacións de millo e trigo.

"Ten que haber medidas de control que leven a un equilibrio e que permitan que os agricultores poidan plantar as súas terras e colleitar os seus produtos, e non o que está a ocorrer actualmente, un tema que non só afecta a Narón e Ferrolterra, senón que é un asunto de moitas zonas do país", dixo o deputado.

Antón Sánchez destacou que esta situación "está a motivar que moitos agricultores se estean expondo o abandonar, deixando desta forma un maior número de terras sen cultivar" e "agravando así este círculo vicioso, co aumento da superficie de monte, o que motiva o engrandecimiento do desequilibrio".

LEI DE MONTES

O viceportavoz de En Marea acusou tanto á Consellería de Medio Rural como á de Medio Ambiente de "incumprir a lexislación actual". "Onde nós xa nos conformamos con que se cumpra a Lei de Montes actual, que non se está facendo, nin no que concierne á reforestación de terras agrarias nin ao control da superficie forestal", dixo Sánchez, á vez que criticou que "desde a Xunta non se dá traslado de cifras, porque din que non as teñen, do número de xabarís en determinadas zonas".

Pola súa banda, un dos veciños afectados, José Antonio Muiño, residente na parroquia do Val, denunciou que "é unha praga que afecta a todos, que cada día é maior e cada vez está máis dispersada". "Cada vez os afectados somos máis e con máis intensidade", explicou, incidindo en quem no seu caso particularm "os danos son cada vez maiores, afectando a plantacións de ata unha hectárea, o que supón uns gastos superiores aos 1.000 euros".