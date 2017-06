A folga dos estibadores deixa por segunda xornada consecutiva paralizado o porto de Ferrol

Por segundo día consecutivo, a actividade portuaria permaneceu completamente paralizada no Porto de Ferrol, debido á folga de estibadores convocada a nivel de todo o Estado e que foi secundada pola totalidade dos operarios pertencentes á Sociedade anónima de Xestión de Estibadores Portuarios (SAGEP).

Así o asegurou o portavoz deste colectivo, Francisco Cartelle, que, en declaracións a Europa Press, trasladou que "non existe ningunha actividade de estiba" e que "non hai nin tan sequera un barco atracado a porto", polo que "se está cumprindo" o seu obxectivo.

Estas manifestacións realizounas o representante da CIG durante a celebración dunha concentración que se desenvolveu no peirao de Curuxeiras, nas proximidades da caseta de turismo, e que transcorreu con total normalidade.

Á primeira hora da mañá, os profesionais da estiba "protagonizaron unha asemblea, ademais dun piquete informativo, para controlar que non se realizase ningunha actividade", do mesmo xeito que na xornada anterior.

Francisco Cartelle lembrou que, no caso de que non se chegue a ningún tipo de acordo "nas próximas horas" entre patronal e representantes sindicais, "hai convocados para a próxima semana paros dunha hora nas horas impares o luns, mércores e venres. "E, se non hai unha resposta satisfactoria, pois evidentemente continuará a folga", resumiu.